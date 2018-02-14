Kılıçdaroğlu, Sevgililer Günü'nü Kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı.

Kılıçdaroğlu, Sevgililer Günü dolayısıyla Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "14 Şubat sadece sevgililerin değil yaşamının merkezine sevgiyi koyan, dünyaya sevgiyle bakmayı bilen herkesin günü. Sevginin gücüne inanırsak hem ülkemizi hem de dünyayı daha güzel bir yer haline getirebiliriz." ifadesini kullandı.