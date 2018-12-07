Kılıçdaroğlu, Selde Hayatını Kaybeden Ahmet Kılıç'ın Cenaze Törenine Katıldı

Kılıçdaroğlu, Selde Hayatını Kaybeden Ahmet Kılıç'ın Cenaze Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Ahmet Kılıç'ın cenaze törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu, Selde Hayatını Kaybeden Ahmet Kılıç'ın Cenaze Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Ahmet Kılıç'ın cenaze törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu, Ali Kılıç'ın ailesine baş sağlığında bulundu. Cenaze törenine KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC BaşbakanI Tufan Erhürman, siyasiler ve vatandaşlar katıldı.

- Karahasan

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