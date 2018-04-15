Kılıçdaroğlu: "Şehitler ve Gaziler Arasında Asla ve Asla Ayrım Yapılamaz"
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Tire Belediye Başkanı Tayfur Çilek'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na forma hediye etmesi İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de Tire Stadyumu açılış törenine katıldı.
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Tire Belediye Başkanı Tayfur Çilek'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na forma hediye etmesi İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de Tire Stadyumu açılış törenine katıldı. (3)