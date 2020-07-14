Kılıçdaroğlu: "Şehitler arasındaki farklılıkları kaldırın"
CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantı salonuna gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
14.07.2020 14:06 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:14
CHP TBMM Grup Toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantı salonuna gelişi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)
Kaynak: AA