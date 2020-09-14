Kılıçdaroğlu, şehit Türk Kızılay personelinin ailesine başsağlığı diledi
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Kılıçdaroğlu, şehit Türk Kızılay personelinin ailesine başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay aracına yönelik saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman'ın ailesine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, şehit Türk Kızılay personelinin ailesine başsağlığı diledi
14.09.2020 18:49 | Son Güncelleme: 14.09.2020 18:52

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay aracına yönelik saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman'ın ailesine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "Suriye'nin kuzeyinde seyir halindeki Türk Kızılay aracına alçakça düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan personelimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan Kızılay personelimize acil şifalar diliyorum." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA

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