Kılıçdaroğlu, şehit Onbaşı Ertuğrul Köse'nin ailesine taziyelerini iletti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin ailesine taziyelerini iletti.
23.06.2020 09:19 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:57
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin ailesine taziyelerini iletti.
CHP'den yapılan açıklamamaya göre Kılıçdaroğlu, Pençe-Kaplan Operasyon bölgesinde şehit olan Ertuğrul Köse'nin ailesini telefonla aradı.
Kılıçdaroğlu görüşmede şehide Allah'tan rahmet, aileye de başsağlığı diledi.
Kaynak: AA