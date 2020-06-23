Kılıçdaroğlu, şehit Onbaşı Ertuğrul Köse'nin ailesine taziyelerini iletti
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Kılıçdaroğlu, şehit Onbaşı Ertuğrul Köse'nin ailesine taziyelerini iletti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin ailesine taziyelerini iletti.

Kılıçdaroğlu, şehit Onbaşı Ertuğrul Köse'nin ailesine taziyelerini iletti
23.06.2020 09:19 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:57

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin ailesine taziyelerini iletti.

CHP'den yapılan açıklamamaya göre Kılıçdaroğlu, Pençe-Kaplan Operasyon bölgesinde şehit olan Ertuğrul Köse'nin ailesini telefonla aradı.

Kılıçdaroğlu görüşmede şehide Allah'tan rahmet, aileye de başsağlığı diledi.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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