Kılıçdaroğlu, Şehit Jandarma Er Çaybaşı için yapılan hayratı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayrattan su içmesi

Jandarma Er Fatih Çaybaşı için Şavşat Soğuksu Yanıklı mevkiinde yapılan hayratın görüntüsü

ARTVİN - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Ağustos 2016 yılında Şavşat'tan Ardanuç'a giderken uğradığı suikastte yaşamını yitiren şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı için Şavşat Soğuksu Yanıklı mevkiinde yapılan hayratı ziyaret etti.

Kaynak: AA