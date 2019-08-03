Kılıçdaroğlu, Şehit Jandarma Er Çaybaşı için yapılan hayratı ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayrattan su içmesi Jandarma Er Fatih Çaybaşı için Şavşat Soğuksu Yanıklı mevkiinde yapılan hayratın görüntüsü ARTVİN - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Ağustos 2016 yılında Şavşat'tan Ardanuç'a giderken uğradığı...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayrattan su içmesi
Jandarma Er Fatih Çaybaşı için Şavşat Soğuksu Yanıklı mevkiinde yapılan hayratın görüntüsü
ARTVİN - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Ağustos 2016 yılında Şavşat'tan Ardanuç'a giderken uğradığı suikastte yaşamını yitiren şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı için Şavşat Soğuksu Yanıklı mevkiinde yapılan hayratı ziyaret etti.
Kaynak: AA
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