Kılıçdaroğlu, şehit Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılıçdaroğlu, şehit Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu

AA - Haberler | Güncel

Şehit Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun ailesine taziye ziyareti Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit ailesine taziyede bulunması Dua edilmesi MERSİN - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli Ovacık'ta teröristlerle çıkan çatışma sonucu...

Şehit Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun ailesine taziye ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit ailesine taziyede bulunması

Dua edilmesi MERSİN - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli Ovacık'ta teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun Mersin, Erdemli'de yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, şehit Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Kılıçdaroğlu, şehit Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Kılıçdaroğlu, şehit Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Eren Kış-6 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Eren Kış-6 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

 Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 jandarma personelinin...

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 jandarma personelinin...

 Savcı Murat Uzun'u şehit eden terörist Gürbüz Topçu'ya rekor ceza! 5 kez ağırlaştırılmış müebbet yedi

Savcı Murat Uzun'u şehit eden terörist Gürbüz Topçu'ya rekor ceza! 5 kez ağırlaştırılmış müebbet yedi

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title