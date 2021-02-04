Kılıçdaroğlu, şehit ailesine başsağlığı diledi
04.02.2021 09:37 | Son Güncelleme: 04.02.2021 09:40
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel'in ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel'in ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Demirel ailesini telefonla arayarak şehit Demirel'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. ???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan