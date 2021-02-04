Kılıçdaroğlu, şehit ailesine başsağlığı diledi
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Kılıçdaroğlu, şehit ailesine başsağlığı diledi

04.02.2021 09:37 | Son Güncelleme: 04.02.2021 09:40
Kılıçdaroğlu, şehit ailesine başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel'in ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel'in ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Demirel ailesini telefonla arayarak şehit Demirel'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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