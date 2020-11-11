Kılıçdaroğlu: "Sayın Elvan'ın başarılı olmasını isteriz"
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Kılıçdaroğlu: "Sayın Elvan'ın başarılı olmasını isteriz"

11.11.2020 18:00 | Son Güncelleme: 11.11.2020 18:07

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Elvan'ın başarılı olmasını isteriz. 'Fiyat istikrarını sağlayacağız' diyorlar, inşallah sağlarlar.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Elvan'ın başarılı olmasını isteriz. 'Fiyat istikrarını sağlayacağız' diyorlar, inşallah sağlarlar. 'Ekonomideki dengeler yerine oturacak' diyor, inşallah oturur. Ekonomideki dengelerin yerine oturması, Türkiye'nin gerçekten de bu ekonomik buhrandan çıkması için CHP olarak bize düşen görev varsa o görevi yapmaya hazır olduğumuzu da ifade edeyim." dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP Ekonomi Masası'nın Hilton Garden Inn Ankara Gimat Oteli'nde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katıldı, soruları yanıtladı.

Kürt sorununun çözüme ilişkin CHP'nin çalışmalarına yönelik soru üzerine de Kılıçdaroğlu, bugüne kadar sorun çözülemediyse bunun sorumlusunun siyaset kurumu olduğunu söyledi.

Sorunun çözüm yerinin TBMM olduğunu bildiren Kılıçdaroğlu, "Her partinin katılımı ile bu sorun çözülmeli. Her partide buna katkı sunacak bilgi ve birikime sahip milletvekili de vardır. Bütün mesele şu, Türkiye'nin en temel sorununu parti çıkarları açısından değerlendirmeyeceksiniz. Ülke çıkarları penceresinden değerlendireceksiniz, bakışım da budur." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, işçi maaşlarıyla ilgili bir soru üzerine, Türkiye'nin AB'nin Çin'i değil, onurlu bir üyesi olması gerektiğini, Türkiye'de çalışanların da Batı'daki gibi ücret alması gerektiğinin altını çizdi.

CHP'nin oy oranıyla ilgili bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, yayınlanan bir anket hariç oylarının düştüğü anketin hiç olmadığını söyledi. Oylarının bekledikleri şekilde artmadığına da dikkati çeken Kılıçdaroğlu, bunun sorumlusunun da vatandaş değil, kendileri olduğunu dile getirdi. Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan partinin CHP olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, seçim bildirgelerinin dahi kopyalandığını, tüm sorun alanlarında çözüm önerileri olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, başka bir soru üzerinde Doğu ve Güneydoğu illeri için özel bir ekonomi politikaları olacağını söyledi. Özel bir kalkınma stratejisi izleyeceklerini aktaran Kılıçdaroğlu, yatırım yapan özel sektöre de uzun süreli vergi avantajları sağlayacaklarını anlattı. Kılıçdaroğlu, Van başta olmak üzere bir çok ili bir cazibe merkezine dönüştüreceklerini de söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Lütfi Elvan'ın yaptığı ilk açıklamaları değerlendirmesi istenen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Elvan'ın başarılı olmasını isteriz. 'Fiyat istikrarını sağlayacağız' diyorlar, inşallah sağlarlar. 'Ekonomideki dengeler yerine oturacak' diyor, inşallah oturur. Ekonomideki dengelerin yerine oturması, Türkiye'nin gerçekten de bu ekonomik buhrandan çıkması için CHP olarak bize düşen görev varsa o görevi yapmaya hazır olduğumuzu da ifade edeyim. Çünkü ülke hepimizin ülkesi. Buhranı aşmak için şu yasaya ihtiyacımız var' deyip bizi ikna ederlerse biz o yasanın çıkmasına destek veririz. Bu kadar da ülkemizi seviyoruz. Yaşanan sorunları bir siyasi çekişme alanı olarak görmüyoruz."

CHP Ekonomi Masası üyelerinin de soruları yanıtladığı programın ardından Kılıçdaroğlu ve partililer "CHP Ekonomi Otobüsü" adı verilen üzeri giydirilmiş otobüsün önünde fotoğraf çektirdi.

(Bitti)

Kılıçdaroğlu: 'Sayın Elvan'ın başarılı olmasını isteriz'
Kılıçdaroğlu: 'Sayın Elvan'ın başarılı olmasını isteriz'
Kılıçdaroğlu: 'Sayın Elvan'ın başarılı olmasını isteriz'
Kılıçdaroğlu: 'Sayın Elvan'ın başarılı olmasını isteriz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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