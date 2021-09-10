Kılıçdaroğlu: Sandık gelecek ve hep birlikte demokrasiyi ayağa kaldıracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Konak Belediyesi'nce düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, "Barış ve huzur içinde yaşayacağız. Demokrasi mi evet. Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Bunu 100'üncü yılımızda yapacağız. Hiç merak etmeyin, önümüzde güzel günler var. Sandık gelecek ve hep birlikte demokrasiyi ayağa kaldıracağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için İzmir'e geldi. Kılıçdaroğlu'nun ilk durağı, Konak Belediyesi toplu açılış ve temel atma töreni oldu. Konak Belediyesi Engelsiz Yaşam Köyü'nde düzenlenen törende CHP'li gençler, Kılıçdaroğlu'nu 'Hoş geldin gençliğin demokrat amcası' yazılı pankartla karşıladı. İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, CHP'li milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş açılışa katıldı. Kılıçdaroğlu, Toros Sosyal Tesisi Pazaryeri, Yenişehir Roman Kültür Merkezi, Yenilikçi Öğrenme Merkezi, Kurtuluş Müzesi, Yeşmişçizade Konağı, İkizevler Semt Merkezi, Minikler Konağı, Mübadele Parkı, Gençlik Destek Merkezi, Sosyal Destek Merkezi, Kahramanlar Kapalı Pazaryeri, Kütüphane Gültepe Spor Tesisi, Engelsiz Yaşam Köyü açılışlarını gerçekleştirdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Agora Ören'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Zirvesi gala yemeğine katılacak.