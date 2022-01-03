Kılıçdaroğlu: "Sandık gelecek mi? Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün gelecek"
Mersin Büyükşehir Belediyesi Metro Temel Atma Töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması İnşaat alanından görüntü Açılış için butona basılması MERSİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi Metro Temel Atma Töreni'nde konuştu.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Metro Temel Atma Töreni
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
İnşaat alanından görüntü
Açılış için butona basılması MERSİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi Metro Temel Atma Töreni'nde konuştu. (2)