Kılıçdaroğlu: "Sandık gelecek mi? Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün gelecek" - Haberler
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Kılıçdaroğlu: "Sandık gelecek mi? Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün gelecek"

AA - Haberler | Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi Metro Temel Atma Töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması İnşaat alanından görüntü Açılış için butona basılması MERSİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi Metro Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Metro Temel Atma Töreni

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

İnşaat alanından görüntü

Açılış için butona basılması MERSİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi Metro Temel Atma Töreni'nde konuştu. (2)

Kılıçdaroğlu: Sandık gelecek mi? Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün gelecek

Kılıçdaroğlu: Sandık gelecek mi? Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün gelecek

Kılıçdaroğlu: Sandık gelecek mi? Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün gelecek

AA - Son Dakika Haberleri

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