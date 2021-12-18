Kılıçdaroğlu: Sandık geldiği andan itibaren döviz düşer (3)

KAYSERİ (DHA) - 'BU ÜLKENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ'

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Yaşam Buluşması'na katıldı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, "Bu coğrafyada kim sesini duyurmak istiyorsa, haksızlığa uğradıysa gelecek, o kardeşim beni bulacak. Ben onun sözcüsü olacağım. Çok güzel konuşmalar dinledik. Anneler dertlerini anlattılar. Burada eğitimin ne kadar değerli olduğu anlatıldı. Bir devlet vardır, bir de hükümet vardır. Devlet bakidir, hükümetler geçicidir. Hükümetler devleti yürütmekle görevlidir. Anayasa engellilerin hakkı teslim ediliyor diyor. Daha ne desin. Peki yapmayan kim? Bizim oy verdiğimiz hükümetler yapmıyor. Bunun için kurumsal yapıya ihtiyacımız var. Yönetici kadrosunda engelli ailelerin bulunması gerekiyor" diye konuştu.

İktidara geleceklerini kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin kaderini değiştireceğiz. Kararlıyız. İster oy verin, ister vermeyin. Her eve hizmet getireceğimizin sözünü veriyorum. Hakkı, hukuku ve adaleti sağlayacağız. Devletin dini adalettir. Adalet çok soylu bir kavram. Kainat adalet üzerine inşa edilmiş. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yerseniz adalet olur mu? Eğitim konusunda göreceksiniz. Onların tamamını yapacağız. Hiçbir endişeniz olmasın. Beraber olduğumuz takdirde aslında çok güçlüyüz. Bunun farkında değiliz. Göreceksiniz hakkınız teslim edildiğinde, ne kadar mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Göreceksiniz belediye başkanlarının size nasıl hizmet ettiğini. Harcadıkları her kuruşun hesabını verirler. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Türkiye büyük bir ülkedir" ifadelerini kullandı.