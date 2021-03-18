Kılıçdaroğlu: "Sandığa gittiğimiz zaman, bu değerleri korumayanlara gerekli dersi vereceğiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatan, bayrak, andımız, İstiklal Marşı ve Türklüğü korumak için mücadele edeceklerini belirterek, "Sandığa gittiğimiz zaman, bu değerleri korumayanlara gerekli dersi vereceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatan, bayrak, andımız, İstiklal Marşı ve Türklüğü korumak için mücadele edeceklerini belirterek, "Sandığa gittiğimiz zaman, bu değerleri korumayanlara gerekli dersi vereceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale ziyareti kapsamında Gelibolu ilçesinin Bolayır köyüne gitti. Kılıçdaroğlu, burada bir vatandaşın, "Bizim en önemli sorunumuz vatanımız, andımız, bayrağımız, İstiklal Marşımız, Türklüğümüz. Bunları korumak adına ne yapabiliriz?" sorusu üzerine şu cevabı verdi: "Mücadele edeceğiz. Sandığa gittiğimiz zaman, bu değerleri korumayanlara gerekli dersi vereceğiz. Demokratik yollar ile. Onlar bizi sokağa çıkarıp taşkınlık yapmamızı istiyorlar. Biz asla bunu yapmayacağız. Tam tersine demokratik yollar ile sandığa gideceğiz. Sizin saydığınız değerlere sahip çıkmayanlara gerekli dersi vereceğiz." - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı