Kılıçdaroğlu: "Sanata ve kültüre hepimizin ihtiyacı var"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi İstiklal Marşı'nın okunması Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesince Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı'nda düzenlenen...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi
İstiklal Marşı'nın okunması
Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesince Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı'nda düzenlenen ağaçlandırma çalışmasına katıldı.(1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci