Kılıçdaroğlu: "Sanata ve kültüre hepimizin ihtiyacı var"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu: "Sanata ve kültüre hepimizin ihtiyacı var"

Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi İstiklal Marşı'nın okunması Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesince Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı'nda düzenlenen...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi

İstiklal Marşı'nın okunması

Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesince Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı'nda düzenlenen ağaçlandırma çalışmasına katıldı.(1)

Kılıçdaroğlu: 'Sanata ve kültüre hepimizin ihtiyacı var'
Kılıçdaroğlu: 'Sanata ve kültüre hepimizin ihtiyacı var'
Kılıçdaroğlu: 'Sanata ve kültüre hepimizin ihtiyacı var'
Kılıçdaroğlu: 'Sanata ve kültüre hepimizin ihtiyacı var'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Yevgeniy Ziniçev Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Müge Anlı Derya Baykal Kylie Jenner
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kılıçdaroğlu: "Sanata ve kültüre hepimizin ihtiyacı var" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 20:57:20. #1.15#

title