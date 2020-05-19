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Kılıçdaroğlu, şampiyon sporcularla video konferans yöntemiyle buluştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sporla uğraşalım, başarı elde edelim ama atama bekleyen, özellikle spor konusunda atama bekleyen öğretmenler var. Onların da atanmaları, iş sahibi olması gerekiyor.

Kılıçdaroğlu, şampiyon sporcularla video konferans yöntemiyle buluştu Açıklaması
19.05.2020 17:54 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:54

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sporla uğraşalım, başarı elde edelim ama atama bekleyen, özellikle spor konusunda atama bekleyen öğretmenler var. Onların da atanmaları, iş sahibi olması gerekiyor." dedi.

Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çeşitli branşlarda düzenlenen yarışmalarda şampiyon olan 15 sporcu gençle video konferans aracılığıyla bir araya geldi. Görüşmede, sporcuları dinleyen Kılıçdaroğlu, soruları da yanıtladı.

Yerel yönetimlerin, sporcuları desteklemesi ve önlerindeki engelleri kaldırmasının önemli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, her gencin bir spor dalını tanıması ve yapması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, şampiyon sporcuların bu alanda profesyonel olarak gayret gösterdiğini, herkesin gurur duyarak bu başarıları farklı mecralarda anlattığını vurguladı.

Türkiye'de spor alanında başarılı olmak isteyen birçok gencin bulunduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Sporla uğraşalım, başarı elde edelim ama atama bekleyen, özellikle spor konusunda atama bekleyen öğretmenler var. Onların da atanmaları, iş sahibi olması gerekiyor." diye konuştu.

"Siyasetçiler, sporculara önem vermeli"

Kemal Kılıçdaroğlu, özellikle spor alanında belli bir noktaya gelen kişilerin yeni sporcuları yetiştirmek için birikimini, karşılaştığı sorunları ve bunları nasıl aştığını genç kuşaklara aktarması gerektiğine değinerek, sporcular başarılı olduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyada adının yankılanacağını ifade etti.

Siyasetçilerin, sporculara önem vermesi gerektiğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Parti tüzüğünde bir değişiklik yaptık ve yüzde 20 gençlik kotası getirdik. Şu anda Parti Meclisimizin yüzde 20'si gençlerden oluşuyor. Siyasete ilgi duyun, CHP de dahil olmak üzere siyaseti sorgulayın. Yanlışımız, eksiğimiz ve bir hatamız varsa onu bir şekilde dillendirin. Kendinizi doğruyu ve gerçeği bulacağım diye yönlendirin. Siyasetteki hataların topluma maliyetlerini de sorgulayın. Spora ayrılan kaynak yeterli mi? Hayır, yeterli değil. O zaman bütün gençler şu soruyu soracak, 'Hepimiz vergi ödüyorsak bizim ödediğimiz vergiler nereye harcanıyor?' Eğer spora ayrılan kaynak yetersizse o soruyu soracaksınız."

Kaynak: AA

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