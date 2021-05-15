Kılıçdaroğlu, şampiyon Beşiktaş'ı ve tüm takımları tebrik etti
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Kılıçdaroğlu, şampiyon Beşiktaş'ı ve tüm takımları tebrik etti

Kılıçdaroğlu, şampiyon Beşiktaş'ı ve tüm takımları tebrik etti
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş'ı ve tüm takımları kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş'ı ve tüm takımları kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Pandemi etkisi altında zor şartlarda mücadele eden tüm takımlarımızı ve bu zorlu mücadele sonunda 2020-2021 Süper Lig şampiyonu olan Beşiktaş'ı yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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