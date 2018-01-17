Kılıçdaroğlu Samkon Yönetimini Kabul Etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) Başkanı Sezgin Gümüş ve konfederasyonun yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) Başkanı Sezgin Gümüş ve konfederasyonun yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Alınan bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, SAMKON Başkanı Gümüş ve beraberindeki konfederasyonun yönetim kurulu üyeleriyle parti genel merkezinde görüştü.
Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ve CHP Samsun Milletvekili Hayati Tekin de hazır bulundu.