Kılıçdaroğlu, Salihli'de muhtarlar ve partililerle buluştu
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Kılıçdaroğlu, Salihli'de muhtarlar ve partililerle buluştu

12.03.2021 19:07 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:34

Kılıçdaroğlu, Salihli'de muhtarlar ve partililerle buluştu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'nın Salihli ilçesinde muhtarlar ve partililerle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, Salihli'de muhtarlar ve partililerle buluştu

MANİSA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'nın Salihli ilçesinde muhtarlar ve partililerle bir araya geldi.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Salihli ilçesinde muhtarlarla buluştu ve ardından yeni parti binasının açılışını yaptı. İlk olarak Salihli Ziraat Odası'nda muhtarlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, burada muhtarların sorun ve taleplerini dinledi. Basına kapalı olarak gerçekleşen programın ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler partisinin Mithatpaşa Mahallesi'ndeki yeni ilçe binasının açılışını yaptı. Açılış öncesinde bina önünde kurulan platformda partililere seslenen Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının her evde huzur ve bereketin olması için çalıştıklarını vurguladı. Açılışın ardından Kılıçdaroğlu, konvoy eşliğinde Salihli'den ayrılarak İzmir'e doğru hareket etti.

Kılıçdaroğlu, Salihli'de muhtarlar ve partililerle buluştu
Kılıçdaroğlu, Salihli'de muhtarlar ve partililerle buluştu
Kılıçdaroğlu, Salihli'de muhtarlar ve partililerle buluştu
Kılıçdaroğlu, Salihli'de muhtarlar ve partililerle buluştu
Kılıçdaroğlu, Salihli'de muhtarlar ve partililerle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖNDER AYDIN

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