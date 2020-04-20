Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan Yeşilova Belediye Başkanı Şenel ile telefonla görüştü
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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Yeşilova, Politika

Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan Yeşilova Belediye Başkanı Şenel ile telefonla görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, silahlı saldırıya uğrayan Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ile telefonla görüştü.

20.04.2020 19:06 | Son Güncelleme: 20.04.2020 19:06
Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan Yeşilova Belediye Başkanı Şenel ile telefonla görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, silahlı saldırıya uğrayan Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ile telefonla görüştü.

CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, telefon görüşmesinde, ameliyat olan Şenel ve eşi Fatma Şenel'in sağlık durumları ile yaşanan menfur saldırıya ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA

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