Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan doktor Esra Ersöz'ü telefonla aradı
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Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan doktor Esra Ersöz'ü telefonla aradı

Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan doktor Esra Ersöz'ü telefonla aradı
03.05.2020 12:26 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:26

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta saldırıya uğrayan doktor Esra Ersöz'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta saldırıya uğrayan doktor Esra Ersöz'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesindeki görevi sırasında şiddete maruz kalan doktor Esra Ersöz'ü telefonla arayan Kılıçdaroğlu, olayla ilgili bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, doktor Ersöz'e geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

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