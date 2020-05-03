Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan doktor Esra Ersöz'ü telefonla aradı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta saldırıya uğrayan doktor Esra Ersöz'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta saldırıya uğrayan doktor Esra Ersöz'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesindeki görevi sırasında şiddete maruz kalan doktor Esra Ersöz'ü telefonla arayan Kılıçdaroğlu, olayla ilgili bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, doktor Ersöz'e geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kaynak: AA