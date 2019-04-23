Kılıçdaroğlu, Saldırı ile İlgili Şikayette Bulundu (5)
OSMAN SARIGÜN, ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBESTAnkara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesi'nde düzenlenen şehidin cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün, sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
OSMAN SARIGÜN, ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST
Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesi'nde düzenlenen şehidin cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün, sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA