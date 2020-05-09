Kılıçdaroğlu: Sağlıkta başarının nedeni o raporun hazırlanması
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Kılıçdaroğlu: Sağlıkta başarının nedeni o raporun hazırlanması

Kılıçdaroğlu: Sağlıkta başarının nedeni o raporun hazırlanması
09.05.2020 18:53 | Son Güncelleme: 09.05.2020 18:53

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversite öğrencileri ile görüşmesinde Sağlık Bakanlığı'nın 2019'da 229 sayfalık rapor hazırladığını belirterek, "Rapor gayet güzel bir rapor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversite öğrencileri ile görüşmesinde Sağlık Bakanlığı'nın 2019'da 229 sayfalık rapor hazırladığını belirterek, "Rapor gayet güzel bir rapor. Zaten sağlıkta başarının nedeni de o raporun hazırlanması, hemen bir bilim kurulunun oluşturulması artı Avrupa'nın en gelişmiş, en yetenekli sağlık ekibinin de Türkiye'de olması" dedi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle gerçekleşen görüşmede öğrencilerin sorunlarını, taleplerini dinledi, gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bazı öğrencilerin aileleri de görüşmeye katıldı. Bir öğrencinin "İYİ Parti ile olan ittifak devam edecek mi?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Bugünkü koşullarda siyasal partiler sağ ve sol pencereden olayları elbette kendi özgün koşulları içinde değerlendirebilirler, yorumlayabilirler, görüşlerini beyan edebilirler; ama bugün Türkiye'nin birinci önceliği bu ülkeye gerçekten demokrasiyi getirmektir. Biz onu şöyle tanımlıyoruz; 29 Ekim 1923'te kurulan cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağımız için demokrasiden yana olan bütün tarafları bir araya getirmek ve ortak hareket etmek zorundayız. Millet İttifakı'nın varlık nedeni aslında bu demokrasi ihtiyacından kaynaklanıyor" diye yanıt verdi. 

'HERKESİN ÇALIŞMA HAKKI VAR'Üniversiteden mezun olacak öğrencilerin iş kaygılarına yönelik bir soruyu da yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa'nın 2. maddesinde 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, laik, sosyal, hukuk devletidir.' ifadesinin yer aldığını hatırlatarak, "Herkesin çalışma hakkı var. Çalışma alanlarını yaratacak olan siyasal iktidarın izleyeceği politikalardır. Üretim endeksli bir politika izlerseniz yani her alanda üretimi gerçekleştirirseniz istihdam sorununu da aşmış olursunuz. Yani işsizliği büyük ölçüde küçültmüş olursunuz. Ama üretimi değil de tüketimi öncelerseniz o zaman işsizlik doğal olarak artacaktır. Türkiye'de maalesef üretim pek çok alanda göz ardı edildi. Benim aklıma bile gelmezdi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin saman ithal edeceği" diye konuştu. CHP'nin kazandığı büyükşehirlerde başarılı bulduğu belediye başkanı sorulan Kılıçdaroğlu, "11 Büyükşehir Belediye Başkanımızın tümü de başarılı. Bunu büyük bir samimiyetle söylüyorum" ifadesini kullandı.'RAPOR GAYET GÜZEL'Hükümetin koronavirüs salgınına karşı izlediği politikaları nasıl bulduğunun sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanlığı'nın 2019'da bu konuda bir rapor hazırladığını belirtti. Bu raporun 229 sayfadan oluştuğunu ve raporda alınacak önlemlerin yer aldığını anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Rapor gayet güzel bir rapor. Zaten sağlıkta başarının nedeni de o raporun hazırlanması, hemen bir bilim kurulunun oluşturulması artı Avrupa'nın en gelişmiş, en yetenekli sağlık ekibinin de Türkiye'de olması" dedi. Kılıçdaroğlu, sağlık konusunda bu önlemin alınmasına karşın bu süreçte ortaya çıkacak işsizlikle ilgili bir önlemin ise alınmadığını söyledi.'EMİNİM YÖK BAŞKANININ GÖRÜŞÜ BİLE ALINMAMIŞTIR'Sınav tarihlerinin değiştirilmesiyle ilgili soru üzerine de Kılıçdaroğlu, "Sınavın erkene alınmasıyla ilgili açıklamayı kim yaptı? Sayın Erdoğan yaptı. Kiminle görüştü? Turizm Bakanı, Sağlık Bakanıyla görüştü. İkisinin çocuğu üniversite sınavlarına giriyor mu? Hayır. Sayın Erdoğan'ın çocukları üniversite sınavlarına giriyor mu? Hayır. YÖK Başkanıyla bu konuda görüştü mü? Hayır. Eminim YÖK Başkanı'nın görüşü bile alınmamıştır" ifadesini kullandı.'YANLIŞ POLİTİKA İZLİYORLAR'Koronavirüs salgını sonrası ekonomik göstergelerle ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, şu ifadelere yer verdi:

"2008 krizinden daha derin bir kriz bizi bekliyor. Şu anda Merkez Bankası'nın rezervleri negatif. Böyle bir tablo hiç olmadı. Vergi toplayamayacak, maaşların ödenme süreci var, doları kontrol edemiyorlar, yanlış politika izliyorlar. Doları kontrol etmek için tuttu bütün dövizleri sattı Merkez Bankası. Dolayısıyla farklı bir tablo çıktı. Bu tablodan çıkmanın yolu nedir? Bakın ben arkadaşlarıma şu talimatı verdim, önümüzdeki günlerde ilk yapacağınız iş bir israf raporu hazırlamaktır. Devlette israf. İsrafın boyutlarını bir görmemiz lazım."

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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