Kılıçdaroğlu: "Sağlıklı ve tutarlı bilgiler parlamentoya gelmiyorsa, o bütçe görüşmeleri doğru görüşme değildir"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un oturumu açması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine başlandı.
Tbmm Başkanı Mustafa Şentop'un oturumu açması
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye gelişi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine başlandı. Görüşmelere katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşma yaptı. (1)