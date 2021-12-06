Kılıçdaroğlu: "Sağlıklı ve tutarlı bilgiler parlamentoya gelmiyorsa, o bütçe görüşmeleri doğru görüşme değildir" - Haberler
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Kılıçdaroğlu: "Sağlıklı ve tutarlı bilgiler parlamentoya gelmiyorsa, o bütçe görüşmeleri doğru görüşme değildir"

AA - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un oturumu açması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine başlandı.

Tbmm Başkanı Mustafa Şentop'un oturumu açması

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye gelişi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine başlandı. Görüşmelere katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşma yaptı. (1)

Kılıçdaroğlu: Sağlıklı ve tutarlı bilgiler parlamentoya gelmiyorsa, o bütçe görüşmeleri doğru görüşme değildir

Kılıçdaroğlu: Sağlıklı ve tutarlı bilgiler parlamentoya gelmiyorsa, o bütçe görüşmeleri doğru görüşme değildir

Kılıçdaroğlu: Sağlıklı ve tutarlı bilgiler parlamentoya gelmiyorsa, o bütçe görüşmeleri doğru görüşme değildir

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde 5 büyük partiden, diğer partilere 'dakika' jesti

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde 5 büyük partiden, diğer partilere "dakika" jesti

AA - Son Dakika Haberleri

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