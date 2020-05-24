Kılıçdaroğlu, sağlık sektörü paydaşlarıyla video konferansla görüştü Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kılıçdaroğlu, sağlık sektörü paydaşlarıyla video konferansla görüştü Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devletin üç alanda açık personel bulundurmaması gerektiğini belirterek, "Bunlardan birisi sağlık, ikincisi eğitim, üçüncüsü sosyal güvenlik ve güvenliktir.

Kılıçdaroğlu, sağlık sektörü paydaşlarıyla video konferansla görüştü Açıklaması
24.05.2020 13:15 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:12

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devletin üç alanda açık personel bulundurmaması gerektiğini belirterek, "Bunlardan birisi sağlık, ikincisi eğitim, üçüncüsü sosyal güvenlik ve güvenliktir. Bu üç alan doğrudan doğruya insanla, insanın geleceğiyle ilgilidir dolayısıyla bu üç alanda devlet, 'Ben eleman tasarrufu yapıyorum' diyemez." ifadelerini kullandı.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki video konferans görüşmelerine sağlık sektörü paydaşlarıyla devam etti.

Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Hemşireler Derneği, Dev Sağlık-İş Sendikası, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Psikologlar Derneği, Ankara Veteriner Hekimleri Odası, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve Aile Hekimleri Federasyonu'nun başkan ve yöneticileriyle görüşen Kılıçdaroğlu, sağlık çalışanlarının sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Kılıçdaroğlu görüşmede, salgın sürecindeki çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği sağlık sektörü paydaşlarının Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

Sağlık çalışanlarına herkesin şükran borçlu olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Eğer bu ülkenin bütün balkonlarında insanlar çıkıp sağlık çalışanlarını alkışlamışsa bunun en büyük nedeni, sizin gösterdiğiniz özveridir." değerlendirmesinde bulundu.

Devletin üç alanda kesinlikle açık personel bulundurmayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bunlardan birisi sağlık, ikincisi eğitim, üçüncüsü sosyal güvenlik ve güvenliktir. Bu üç alan doğrudan doğruya insanla, insanın geleceğiyle ilgilidir dolayısıyla bu üç alanda devlet, 'Ben eleman tasarrufu yapıyorum' diyemez. Bu üç alanda kadro neyse bütün kadroların dolu olması lazım. Boş olan kadroların da KPSS'de elde edilen başarıya paralel olarak süratle doldurulması lazım."

Sağlık personeline yapılan ek ödeme konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, "Bu süreçte sağlık çalışanları özveriyle çalıştılar ve en azından küçük de olsa ödüllendirme şeklinde bir uygulama geldi. Bu uygulamanın biz bütün sağlık çalışanlarını kapsamasını istiyorduk ama burada da ciddi haksızlıkların yapıldığını biliyoruz. Onların da giderilmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Döner sermaye uygulamaları öteden beri şikayet konusu"

Kılıçdaroğlu, görüntüleme merkezlerinde taşeron işçilerin çalıştırılmasının ve hala taşeron işçi sorununun devam etmesinin Türkiye'nin ayıbı olduğunu kaydetti.

Görüşmede, meslek örgütü yöneticilerinin Bilim Kurulunda neden yer almadıkları konusunu gündeme getirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Evet, olması gerekiyor ve olması gerekirdi. Çünkü eğer bir Bilim Kuruluysa, Kovid-19 gibi bir virüsle mücadele edilecekse, mücadele eden bütün tarafların burada olması bir şekliyle gerekiyordu. Bu süreçle ilgili meslek örgütleri olarak rapor düzenlediklerini ve bu raporu bazen Sağlık Bakanlığı bazen hem Sağlık Bakanlığı hem de kamuoyuyla paylaştıklarını ifade ettiler."

Meslek örgütlerinden hazırladıkları raporların örneğini isteyen Kılıçdaroğlu, üzerinde çalışmak istediklerini vurguladı.

Döner sermaye uygulamalarının daha adil bir yapıya kavuşması gerektiğinin dile getirildiğini aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Döner sermaye uygulamaları öteden beri zaten bir şikayet konusu. Belki bu konuda daha sağlıklı, daha tutarlı, bütün meslek örgütlerinin katıldığı, özgürce tartışıldığı ve sonra çözümler üzerinde ortaklaşıldığı bir süreci yakalamak lazım. Sonuçta eğer döner sermaye sağlık çalışanları için ise o zaman sağlık çalışanlarının bir araya gelip haksızlıkları, uygulamalardan kaynaklanan sorunları gidermeleri gerekiyor."

Sağlık çalışanlarının çok değerli ve herkesin alkışladığı bir mücadele verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, bu başarının temel aktörleri olan sağlık çalışanlarının 24 saat çalıştığını, alın teri döktüğünü, şikayet etmediğini, bütün olumsuzluklara göğüs gererek sağlıklı sonuçların elde edilmesi için mücadele ettiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, başarılarından dolayı tebrik ettiği sağlık çalışanlarına, mutlu bayramlar diledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü Haber
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran Haber
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Kılıçdaroğlu'ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan'a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen yaptın demektir Haber
Kılıçdaroğlu'ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan'a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen...
Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı Haber
Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi Haber
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi
40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
2010/11 sezonu şampiyonluğu atışmalarına Tanju Çolak'tan tepki: Kaşıyorlar ama neyi kaşıyorlar?
2010/11 sezonu şampiyonluğu atışmalarına Tanju Çolak'tan tepki: Kaşıyorlar ama neyi kaşıyorlar?
Sergen Yalçın'ın Gökhan Gönül ve Caner Erkin talebi: Kaybetmek istemem, durumları sezon sonu netleşir
Sergen Yalçın'ın Gökhan Gönül ve Caner Erkin talebi: Kaybetmek istemem, durumları sezon sonu netleşir
Yasağa rağmen müşteri alan taksiciyi 'İnisiyatif aldım' savunması ceza yemekten kurtaramadı
Yasağa rağmen müşteri alan taksiciyi "İnisiyatif aldım" savunması ceza yemekten kurtaramadı
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı
Yarasalarla dolu mağaraya giren Bursalı maceracı, yakaladığı yarasayı sevip öptü
Yarasalarla dolu mağaraya giren Bursalı maceracı, yakaladığı yarasayı sevip öptü
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme...
Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeğin doğduğunu duyurdu
Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeğin doğduğunu duyurdu
Bataklığa saplanan ineğinin başında 2 gece bekleyen yaşlı adama 4 inek hediye edildi
Bataklığa saplanan ineğinin başında 2 gece bekleyen yaşlı adama 4 inek hediye edildi
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Prof. Dr. Ali Satar salgında yeni tehlikeye dikkat çekti: Sinek ve böcekler koronavirüsü taşıyabilir
Prof. Dr. Ali Satar salgında yeni tehlikeye dikkat çekti: Sinek ve böcekler koronavirüsü taşıyabilir
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
35 gündür vaka görülmeyen Bingöl'de, il dışından gelenler virüs bulaştırdı
35 gündür vaka görülmeyen Bingöl'de, il dışından gelenler virüs bulaştırdı
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu
Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu
Magazin İrem Derici Demet Akalın Çağatay Ulusoy Mehmet Ali Erbil
Spor Neymar Fatih Terim Lionel Messi İlhan Cavcav Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İzmir Bayram Antalya Survivor
Şu an buradasınız: Kılıçdaroğlu, sağlık sektörü paydaşlarıyla video konferansla görüştü Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 14:12:13. #1.15#
title