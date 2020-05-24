Kılıçdaroğlu, sağlık sektörü paydaşlarının bayramını kutladı
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Kılıçdaroğlu, sağlık sektörü paydaşlarının bayramını kutladı

Kılıçdaroğlu, sağlık sektörü paydaşlarının bayramını kutladıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sağlık sektörü paydaşlarıyla video konferans yöntemiyle bir araya gelerek, "Ortada bir başarı varsa ki başarı var, onun tümüyle temel aktörleri sizlersiniz.

Kılıçdaroğlu, sağlık sektörü paydaşlarının bayramını kutladı
24.05.2020 13:12 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:12

Kılıçdaroğlu, sağlık sektörü paydaşlarının bayramını kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sağlık sektörü paydaşlarıyla video konferans yöntemiyle bir araya gelerek, "Ortada bir başarı varsa ki başarı var, onun tümüyle temel aktörleri sizlersiniz. Dolayısıyla sizi yürekten kutlarken bayramınızı da kutlamayı bir görev addediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19 salgını sürecinde fedakarca çalışan sağlık sektörü paydaşları ile video konferans toplantısında buluştu. Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Hemşireler Derneği, Dev Sağlık-İş Sendikası, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Psikologlar Derneği, Ankara Veteriner Hekimleri Odası, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve Aile Hekimleri Federasyonu'nun başkan ve yöneticileriyle görüşen Kılıçdaroğlu, sağlık emekçilerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Kılıçdaroğlu, "Sizler mücadele ettiniz. Bizler büyük bir gururla sizin mücadelenizi evlerimizde, ofislerimizde hem izledik hem dinledik. Dolayısıyla verdiğiniz mücadele çok değerli bir mücadele. Hepimizin alkışladığı bir mücadele. Ortada bir başarı varsa ki başarı var, onun tümüyle temel aktörleri sizlersiniz. Günün 24 saatinde çalıştınız, alın teri döktünüz, şikayet etmediniz; ama bütün olumsuzluklara göğüs gererek belli sağlıklı sonuçların elde edilmesi için mücadele ettiniz. Dolayısıyla sizi yürekten kutlarken bayramınızı da kutlamayı bir görev addediyorum. Hepinizi mutlu bayramlar diliyorum" dedi.

'BU 3 ALANDA BÜTÜN KADROLARIN DOLU OLMASI LAZIM'Kılıçdaroğlu, devletin kesinlikle 3 alanda açık personel bulundurması gerektiğini vurgulayarak, "Bunlardan biri sağlık, ikincisi eğitim, üçüncüsü sosyal güvenliktir. Bu 3 alan doğrudan doğruya insanla ilgilidir, insanın geleceğiyle, bugünüyle ilgili alanlardır. Dolayısıyla bu 3 alanda devlet 'Ben eleman tasarrufu yapıyorum' diyemez. Bu 3 alanda kadro neyse bütün kadroların dolu olması lazım, boş olan kadroların da KPSS'de elde edilen başarıya paralel olarak süratle doldurulması lazım. Bu sürede sağlık çalışanları özveriyle çalıştılar, bununla ilgili ek ücret ödemesi geldi. Biz bunun bütün sağlık çalışanlarını kapsamasını istiyorduk; ama burada da ciddi haksızlıkların yapıldığını biliyoruz. Onların da giderilmesi lazım. 'Taşeron işçilik artık Türkiye'nin gündeminden çıksın' derken özellikle görüntüleme merkezlerinin taşeron işçiler aracılığıyla kullanılması, çalıştırılması hala bu sorunun devam etmesi o da Türkiye'nin bir ayıbı olarak hepimizin üzerinde durması gereken bir konu. Buna öyle bakmamız gerekiyor" diye konuştu.'BÜTÜN TARAFLARIN BİLİM KURULUNDA OLMASI GEREKİRDİ'

Kılıçdaroğlu, çok sayıda meslek örgütü yöneticisinin 'Bilim Kurulu'nda neden biz yokuz?' diye sorduğunu hatırlatarak, "Evet olması gerekiyor, olması gerekirdi. Çünkü eğer Bilim Kuruluysa ve Covid-19 gibi bir virüsle mücadele edilecekse bu mücadele eden bütün tarafların bir şekliyle burada olması gerekiyordu. Bu süreçle ilgili olarak meslek örgütleri olarak rapor düzenlediklerini ve bu raporu bazen Sağlık Bakanlığı, bazen kamuoyu ile paylaştıklarını ifade ettiler. Bir genel başkan olarak sizlerden isteğim eğer bu raporlarınızdan birinin örneğini Gamze Hanıma aktarırsanız onların üzerinde çalışmak isteriz. Döner sermaye uygulamalarının daha adil bir yapıya kavuşması gerektiğine dair düşünceler de geldi. Bu konu, döner sermaye uygulamaları zaten öteden bir şikayet konusu. Belki bunu daha sağlıklı, daha tutarlı, bütün meslek örgütlerinin katıldığı, özgürce tartışıldığı ve sonra çözümler üzerinde ortaklaşıldığı bir süreci yakalamak lazım. Sonuçta eğer bu döner sermaye sağlık çalışanları için ise sağlık çalışanlarının bir araya gelip haksızlıkları, uygulamadan kaynaklanan sorunları gidermeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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