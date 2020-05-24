Kılıçdaroğlu, sağlık sektörü paydaşlarının bayramını kutladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kılıçdaroğlu, sağlık sektörü paydaşlarının bayramını kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sağlık sektörü paydaşlarıyla video konferans yöntemiyle bir araya gelerek, "Ortada bir başarı varsa ki başarı var, onun tümüyle temel aktörleri sizlersiniz.

Kılıçdaroğlu, sağlık sektörü paydaşlarının bayramını kutladı
24.05.2020 13:11 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:15

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sağlık sektörü paydaşlarıyla video konferans yöntemiyle bir araya gelerek, "Ortada bir başarı varsa ki başarı var, onun tümüyle temel aktörleri sizlersiniz. Dolayısıyla sizi yürekten kutlarken bayramınızı da kutlamayı bir görev addediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19 salgını sürecinde fedakarca çalışan sağlık sektörü paydaşları ile video konferans toplantısında buluştu. Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Hemşireler Derneği, Dev Sağlık-İş Sendikası, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Psikologlar Derneği, Ankara Veteriner Hekimleri Odası, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve Aile Hekimleri Federasyonu'nun başkan ve yöneticileriyle görüşen Kılıçdaroğlu, sağlık emekçilerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Kılıçdaroğlu, "Sizler mücadele ettiniz. Bizler büyük bir gururla sizin mücadelenizi evlerimizde, ofislerimizde hem izledik hem dinledik. Dolayısıyla verdiğiniz mücadele çok değerli bir mücadele. Hepimizin alkışladığı bir mücadele. Ortada bir başarı varsa ki başarı var, onun tümüyle temel aktörleri sizlersiniz. Günün 24 saatinde çalıştınız, alın teri döktünüz, şikayet etmediniz; ama bütün olumsuzluklara göğüs gererek belli sağlıklı sonuçların elde edilmesi için mücadele ettiniz. Dolayısıyla sizi yürekten kutlarken bayramınızı da kutlamayı bir görev addediyorum. Hepinizi mutlu bayramlar diliyorum" dedi.

'BU 3 ALANDA BÜTÜN KADROLARIN DOLU OLMASI LAZIM'Kılıçdaroğlu, devletin kesinlikle 3 alanda açık personel bulundurması gerektiğini vurgulayarak, "Bunlardan biri sağlık, ikincisi eğitim, üçüncüsü sosyal güvenliktir. Bu 3 alan doğrudan doğruya insanla ilgilidir, insanın geleceğiyle, bugünüyle ilgili alanlardır. Dolayısıyla bu 3 alanda devlet 'Ben eleman tasarrufu yapıyorum' diyemez. Bu 3 alanda kadro neyse bütün kadroların dolu olması lazım, boş olan kadroların da KPSS'de elde edilen başarıya paralel olarak süratle doldurulması lazım. Bu sürede sağlık çalışanları özveriyle çalıştılar, bununla ilgili ek ücret ödemesi geldi. Biz bunun bütün sağlık çalışanlarını kapsamasını istiyorduk; ama burada da ciddi haksızlıkların yapıldığını biliyoruz. Onların da giderilmesi lazım. 'Taşeron işçilik artık Türkiye'nin gündeminden çıksın' derken özellikle görüntüleme merkezlerinin taşeron işçiler aracılığıyla kullanılması, çalıştırılması hala bu sorunun devam etmesi o da Türkiye'nin bir ayıbı olarak hepimizin üzerinde durması gereken bir konu. Buna öyle bakmamız gerekiyor" diye konuştu.'BÜTÜN TARAFLARIN BİLİM KURULUNDA OLMASI GEREKİRDİ'

Kılıçdaroğlu, çok sayıda meslek örgütü yöneticisinin 'Bilim Kurulu'nda neden biz yokuz?' diye sorduğunu hatırlatarak, "Evet olması gerekiyor, olması gerekirdi. Çünkü eğer Bilim Kuruluysa ve Covid-19 gibi bir virüsle mücadele edilecekse bu mücadele eden bütün tarafların bir şekliyle burada olması gerekiyordu. Bu süreçle ilgili olarak meslek örgütleri olarak rapor düzenlediklerini ve bu raporu bazen Sağlık Bakanlığı, bazen kamuoyu ile paylaştıklarını ifade ettiler. Bir genel başkan olarak sizlerden isteğim eğer bu raporlarınızdan birinin örneğini Gamze Hanıma aktarırsanız onların üzerinde çalışmak isteriz. Döner sermaye uygulamalarının daha adil bir yapıya kavuşması gerektiğine dair düşünceler de geldi. Bu konu, döner sermaye uygulamaları zaten öteden bir şikayet konusu. Belki bunu daha sağlıklı, daha tutarlı, bütün meslek örgütlerinin katıldığı, özgürce tartışıldığı ve sonra çözümler üzerinde ortaklaşıldığı bir süreci yakalamak lazım. Sonuçta eğer bu döner sermaye sağlık çalışanları için ise sağlık çalışanlarının bir araya gelip haksızlıkları, uygulamadan kaynaklanan sorunları gidermeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: DHA

Politika Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı Haber
Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran Haber
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi Haber
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi Haber
MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi
Prof. Dr. Ali Satar salgında yeni tehlikeye dikkat çekti: Sinek ve böcekler koronavirüsü taşıyabilir Haber
Prof. Dr. Ali Satar salgında yeni tehlikeye dikkat çekti: Sinek ve böcekler koronavirüsü taşıyabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'na seslendi: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'na seslendi: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
35 gündür vaka görülmeyen Bingöl'de, il dışından gelenler virüs bulaştırdı
35 gündür vaka görülmeyen Bingöl'de, il dışından gelenler virüs bulaştırdı
Salgında toplam 12 can kaybı yaşanan Bayburt'ta, 1 haftadır vaka görülmüyor
Salgında toplam 12 can kaybı yaşanan Bayburt'ta, 1 haftadır vaka görülmüyor
Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu! DBP eski eş başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek tutuklandı
Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu! DBP eski eş başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek tutuklandı
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu
'Maske tak' uyarısı yapan güvenlik görevlisine testereyle saldırdı
"Maske tak" uyarısı yapan güvenlik görevlisine testereyle saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Koronavirüs gölgesinde sessiz bayram! Camiler, meydanlar, sokaklar boş kaldı
Koronavirüs gölgesinde sessiz bayram! Camiler, meydanlar, sokaklar boş kaldı
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz
Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Konya'daki esrarengiz Amerikalı, bomba paniğine neden oldu
Konya'daki esrarengiz Amerikalı, bomba paniğine neden oldu
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
Danimarka'da son 48 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
Danimarka'da son 48 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
Merkezi ezan sistemini tasarlayan mühendis: Her ezandan sonra şifre değiştirilsin
Merkezi ezan sistemini tasarlayan mühendis: Her ezandan sonra şifre değiştirilsin
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi: Havuz veya denizden virüs bulaşmaz
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi: Havuz veya denizden virüs bulaşmaz
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son iftarı İkiyaka Dağları'ndaki askerlerle yaptı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son iftarı İkiyaka Dağları'ndaki askerlerle yaptı
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Özkan Uğur Türkan Şoray Perihan Savaş
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Hidayet Türkoğlu Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İzmir Ankara Bayram Araştırma
Şu an buradasınız: Kılıçdaroğlu, sağlık sektörü paydaşlarının bayramını kutladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 13:14:57. #1.14#
title