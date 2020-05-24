Kılıçdaroğlu: "(Sağlık personeline ek ödeme) Bu uygulamanın bütün sağlık çalışanlarını kapsamasını...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağlık sektörü paydaşları ile video konferans toplantısı yapması Video konferansa katılanların konuşmaları CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşması Kılıçdaroğlu, sağlık sektörü paydaşlarıyla video konferansla görüştüANKARA - CHP Genel Başkanı...
24.05.2020 13:00 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:08
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağlık sektörü paydaşları ile video konferans toplantısı yapması
Video konferansa katılanların konuşmaları
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşması Kılıçdaroğlu, sağlık sektörü paydaşlarıyla video konferansla görüştü
ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sağlık sektörü paydaşlarıyla video konferansla görüştü.
Kaynak: AA