Kılıçdaroğlu, sağlık çalışanlarıyla görüştü

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sağlık çalışanları ile yaptığı görüşme sonrası "Sağlıkçılarımız müsterih olsun, yapmazlarsa, iktidara geldiğimizde sorunları biz çözeceğiz" dedi.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan bütçe görüşmelerinin ardından sağlık çalışanlarıyla görüştü. Kılıçdaroğlu, görüşme öncesi Twitter hesabından "Bütçe konuşmamdan sonra sağlıkçılarımızla son gelişmeleri konuşmaya gidiyorum. Sağlıkçılarımızın başımın üstünde yeri var. Müsterih olsunlar, çözülecek her şey ve ülkemizde kalacaklar. Ülkemizin onlara ihtiyacı var!" açıklamasında bulundu.

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