Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'ni ziyaret etti
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Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'ni ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu karşılaması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'ne geldi.

30.12.2019 16:51 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:52
Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'ni ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu karşılaması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'ne geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'ni ziyaret etti
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