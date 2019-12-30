Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'ni ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu karşılaması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'ne geldi.
30.12.2019 16:51 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:52
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu karşılaması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'ne geldi.
Kaynak: AA