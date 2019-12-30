Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'ni ve İYİ Parti'yi ziyaret etti
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Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'ni ve İYİ Parti'yi ziyaret etti

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi -Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu karşılaması ve görüşmeden detay -CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ile Kılıçdaroğlu toklaşması Görüşmeden detaylar ANKARA...

30.12.2019 20:10 | Son Güncelleme: 30.12.2019 20:11
Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'ni ve İYİ Parti'yi ziyaret etti

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi

-Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu karşılaması ve görüşmeden detay

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ile Kılıçdaroğlu toklaşması

Görüşmeden detaylar ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,, Saadet Partisi'ni ve İYİ Parti'yi ziyaret etti - ANKARA

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'ni ve İYİ Parti'yi ziyaret etti
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