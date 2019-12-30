Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'ni ve İYİ Parti'yi ziyaret etti
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi -Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu karşılaması ve görüşmeden detay -CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ile Kılıçdaroğlu toklaşması Görüşmeden detaylar ANKARA...
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi
-Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu karşılaması ve görüşmeden detay
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ile Kılıçdaroğlu toklaşması
Görüşmeden detaylar ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,, Saadet Partisi'ni ve İYİ Parti'yi ziyaret etti - ANKARA