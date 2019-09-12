12.09.2019 18:07

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Roman Dernekleri Federasyonu başkanları ve yöneticilerini kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, federasyona bağlı başkanlar ile yöneticilerini parti genel merkezindeki makamında kabul ettiği belirtildi.

Görüşmeye, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile İzmir Milletvekili Özcan Purçu da katıldı.

Kaynak: AA