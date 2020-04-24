Kılıçdaroğlu: "Ramazan dayanışma anlayışının pekişmesine vesile olsun"
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Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter, Politika, Haber

Kılıçdaroğlu: "Ramazan dayanışma anlayışının pekişmesine vesile olsun"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ramazan ayının iyilikte yarışma ve dayanışma anlayışının pekişmesine vesile olmasını diledi.

24.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:32
Kılıçdaroğlu:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ramazan ayının iyilikte yarışma ve dayanışma anlayışının pekişmesine vesile olmasını diledi.

Twitter hesabından ramazanın başlaması nedeniyle paylaşımında bulunan Kılıçdaroğlu, "Küresel salgın ile mücadele ettiğimiz bu günlerde mübarek ramazan ayının, iyilikte yarışma ve dayanışma anlayışının pekişmesine vesile olmasını diliyorum. Bu mübarek ayda dualarımız; ülkemizin, İslam aleminin ve tüm insanlığın sağlık, barış ve huzur dolu günlere kavuşması için." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

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