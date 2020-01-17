Kılıçdaroğlu: Rahşan Ecevit'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim
Haberler » Politika » Kılıçdaroğlu: Rahşan Ecevit'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim - Haberler

Kılıçdaroğlu: Rahşan Ecevit'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Genel Başkanım Bülent Ecevit'in yol arkadaşı, siyasi tarihimizin önemli ismi Rahşan Ecevit'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim" dedi.

17.01.2020 23:27 | Son Güncelleme: 17.01.2020 23:27
Kılıçdaroğlu: Rahşan Ecevit'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim

CHP Genel Başkanı , "Genel Başkanım 'in yol arkadaşı, siyasi tarihimizin önemli ismi 'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in ölümü nedeniyle Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında, "Genel Başkanım Bülent Ecevit'in yol arkadaşı, siyasi tarihimizin önemli ismi Rahşan Ecevit'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Vefa, sadakat ve mücadele dolu yaşamıyla sonraki kuşaklara örnek olacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri