Kılıçdaroğlu: "(Rabia Naz'ın ölümü) Adalet gerçekleşinceye kadar takipçisi olacağız"

Kılıçdaroğlu: "(Rabia Naz'ın ölümü) Adalet gerçekleşinceye kadar takipçisi olacağız"

- Salondan detaylar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu:

- Salondan detaylar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuştu. (4)

Kaynak: AA
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