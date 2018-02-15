Kılıçdaroğlu, prostat rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldu ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, prostat rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldu.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara Acıbadem Hastanesinde idrar yolları problemine bağlı olarak bir girişimde bulunuldu. Kılıçdaroğlu, gün içerisinde taburcu edilecek.