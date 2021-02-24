Kılıçdaroğlu, Proje Uzmanlığı Eğitimi Sertifika Töreni'ne katıldı (2)
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Kılıçdaroğlu, Proje Uzmanlığı Eğitimi Sertifika Töreni'ne katıldı (2)

24.02.2021 14:56 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:24

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Sertifika töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Proje Uzmanlığı Eğitimi Sertifika Töreni'ne katıldıANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Yerel Yönetimler Birimi ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Sertifika töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Proje Uzmanlığı Eğitimi Sertifika Töreni'ne katıldı

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Yerel Yönetimler Birimi ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) işbirliği ile gerçekleştirilen Proje Uzmanlığı Eğitimi sertifika törenine katıldı. CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikalarını vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. (2)

Kılıçdaroğlu, Proje Uzmanlığı Eğitimi Sertifika Töreni'ne katıldı (2)
Kılıçdaroğlu, Proje Uzmanlığı Eğitimi Sertifika Töreni'ne katıldı (2)
Kılıçdaroğlu, Proje Uzmanlığı Eğitimi Sertifika Töreni'ne katıldı (2)
Kılıçdaroğlu, Proje Uzmanlığı Eğitimi Sertifika Töreni'ne katıldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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