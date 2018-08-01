Kılıçdaroğlu: PKK ve Bütün Terör Örgütlerini Şiddetle Kınıyorum (2)

KILIÇDAROĞLU TABUTA OMUZ VERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin önceki dönem milletvekili ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Mustafa Akaydın'ın eşi Dr. Günseli Akaydın'ın Antalya'daki cenaze törenine katıldı. Cenaze namazına kadar Muratpaşa Belediyesi'nin Gençlik Merkezi'nde bekleyen Kılıçdaroğlu, ardından cenaze namazının kılındığı Muratpaşa Camisi'ne yürüyerek geçti. Kılıçdaroğlu, burada taziyeleri kabul eden Mustafa Akaydın'a baş sağlığı diledi. Cenaze namazına çok sayıda siyasetçi katıldı. CHP, Ak Parti ve İYİ Parti milletvekillerinin yanı sıra, CHP Genel Başkan Yardımcıları, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, çevre il ve ilçelerin belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş törene katıldı. Cenaze namazı öncesi namazı kıldıran imam, iki defa 'Rahmetli Nurseli' deyince eşi Mustafa Akaydın, imamı uyararak adının 'Günseli' olduğunu söyledi. Akaydın ve torunu Efe'nin cenaze namazı sırasında duygulandığı görüldü. Namazın ardından Kılıçdaroğlu'nun omuz verdiği Günseli Akaydın'ın cenazesi, defnedilmek üzere Uncalı Mezarlığı'na götürüldü.

'TERÖRE LANET OLSUN'

Camideki törenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, kameraların karşısına geçerek açıklamada bulundu. Hakkari Yüksekova'da, asker eşi Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan'ın, PKK'lı teröristlerin patlayıcıyla düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Her ölüm acıdır. Bugün bir doktoru, anneyi yolcu ettik. Milletvekili ve ailesine baş sağlığı dileklerimizi ilettik. Daha acı olanı Hakkari'de bir annenin ve çocuğunun şehit edilmesidir. Terörden çok çektik. Büyük acılar yaşıyoruz. Umuyorum ve diliyorum; bu terörü hep birlikte sonlandırırız. Bir insanlık suçu, bir anne ve çocuktan ne istersiniz? Anne ve çocuğunun günahı nedir, bunu yapanlar acaba insanlıktan nasiplerini aldılar mı? Lanet olsun, bir çocuğu ve anneyi acımasızca katledenlere lanet olsun. Hep birlikte teröre, teröre destek verenlere karşı çıkarsak bu belayı başımızdan atarız diye düşünüyorum" diye konuştu