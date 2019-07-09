Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ODTÜ Rektörü'ne, "Öğrencilerinizi dinleyin, nitelikli öğrencilerdir, benden ve senden daha iyi dünyayı sorgulayan çocuklarımızdır.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ODTÜ Rektörü'ne, "Öğrencilerinizi dinleyin, nitelikli öğrencilerdir, benden ve senden daha iyi dünyayı sorgulayan çocuklarımızdır. ODTÜ'nün başarılı akademik dünyası vardır. Bu başarıyı şiddetle gölgelememeli, kurumsal başarıyı sürdürebilmelidir." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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