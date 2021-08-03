Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi
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Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi

Anadolu Ajansı - Haberler | Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi Basın toplantısı detayları ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi

Basın toplantısı detayları ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (3)

Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi
Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi
Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi
Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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