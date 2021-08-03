Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi Basın toplantısı detayları ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi
Basın toplantısı detayları ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı