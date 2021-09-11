Kılıçdaroğlu: "Paris Sözleşmesi'nin imzalanması lazım"
AA / Numan Erölmez - Haberler | Politika
ESİAD Genel İstişare Konseyi Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ESİAD Genel İstişare Konseyi Toplantısı'nda konuştu.
ESİAD Genel İstişare Konseyi Toplantısı
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ESİAD Genel İstişare Konseyi Toplantısı'nda konuştu. (1)