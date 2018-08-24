Kılıçdaroğlu, Özilhan'a Rahmet Diledi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden gazeteci Baki Özilhan'a Allah'tan rahmet diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden gazeteci Baki Özilhan'a Allah'tan rahmet diledi.
Kılıçdaroğlu, bir dönem kendisinin de iletişim koordinatörlüğü görevinde bulunan Özilhan'ın vefatı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan gazeteci Baki Özilhan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağolsun." ifadesini kullandı.