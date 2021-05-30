KILIÇDAROĞLU ÖZAL AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
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KILIÇDAROĞLU ÖZAL AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

KILIÇDAROĞLU ÖZAL AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8'inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın eşi Semra Özal ve ailesini Beşiktaş'taki evlerinde ziyaret etti.

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8'inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın eşi Semra Özal ve ailesini Beşiktaş'taki evlerinde ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 8'inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın eşi Semra Özal ve ailesini Beşiktaş'taki evlerinde ziyaret etti.

Görüntü dökümü:

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-ZİYARETTEN LAR


KILIÇDAROĞLU ÖZAL AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
KILIÇDAROĞLU ÖZAL AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
KILIÇDAROĞLU ÖZAL AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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