KILIÇDAROĞLU ÖZAL AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8'inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın eşi Semra Özal ve ailesini Beşiktaş'taki evlerinde ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8'inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın eşi Semra Özal ve ailesini Beşiktaş'taki evlerinde ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 8'inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın eşi Semra Özal ve ailesini Beşiktaş'taki evlerinde ziyaret etti.
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-ZİYARETTEN LAR
Kaynak: Demirören Haber Ajansı