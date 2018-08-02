Kılıçdaroğlu, Oya Berberoğlu'nu Ziyaret Ediyor (1)

Kılıçdaroğlu, Oya Berberoğlu'nu Ziyaret Ediyor (1)

KILIÇDAROĞLU, OYA BERBEROĞLU'NU ZİYARET EDİYOR (1)Haber-Kamera: Enver ALAS-Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHACUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu'nu ziyaret ediyor.

Kılıçdaroğlu, Oya Berberoğlu'nu Ziyaret Ediyor (1)

KILIÇDAROĞLU, OYA BERBEROĞLU'NU ZİYARET EDİYOR (1)

Haber-Kamera: Enver ALAS-Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu'nu ziyaret ediyor. Oya Berberoğlu, Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı. 

(Fotoğraflı)

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