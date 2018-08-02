Kılıçdaroğlu, Oya Berberoğlu'nu Ziyaret Ediyor (1)
Haber-Kamera: Enver ALAS-Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu'nu ziyaret ediyor.
Haber-Kamera: Enver ALAS-Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu'nu ziyaret ediyor. Oya Berberoğlu, Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı.
Görüntü Dökümü:
-Konvoyun gelişi
-Berberoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu karşılaması
-Detaylar