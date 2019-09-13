Kılıçdaroğlu, Ostim Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanı Ekinci ile Yönetim Kurulu Üyelerini kabul...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ostim Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanı Süleyman Ekinci ile Yönetim Kurulu Üyelerini kabulü ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ostim Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanı Süleyman Ekinci ile Yönetim Kurulu Üyelerini parti genel...
13.09.2019 19:19
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ostim Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanı Süleyman Ekinci ile Yönetim Kurulu Üyelerini kabulü ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ostim Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanı Süleyman Ekinci ile Yönetim Kurulu Üyelerini parti genel merkezindeki makamında kabul etti.
Kaynak: AA