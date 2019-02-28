Kılıçdaroğlu: "Osmanlı'ya Saygı, Eserlerini Dünyaya Açarak Olur"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Osmanlı'ya saygı nasıl olur? Osmanlı'nın eserlerini dünyaya açarak olur. Lafla Osmanlı'ya saygı olmaz. Osmanlı'nın eseri tarihtir, Osmanlı öncesi de tarihtir. Bütün bir tarihi dünyaya açacaksın, dünyanın her yerinde Japon'u da Brezilya'dan geleni de 'Eğer Türkiye'ye gideceksem mutlaka Bursa'ya gitmeliyim' diyecek." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla buluştuğu toplantıda değerlendirmelerde bulundu.

İnsanların huzur içinde yaşayacağı bir ortamın sağlıklı kentsel dönüşümle mümkün olabileceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bir yerde planlama varsa orada rant vardır, rantın olmadığı hiçbir kent yoktur. Soru şu; rantı kime vereceğiz? Eğer rantı halka verirsen başımın üstüne, rantı halka değil de 5 kişiye, 10 kişiye, yandaşa verirsen böyle bir tablo çıkar ama halka verirsen Nilüfer gibi bir tablo çıkar. İstanbul'da da kentsel dönüşüm yapılıyor. Rantın yüksek olduğu yerlerde gecekondular var. O insanları alıyorlar İstanbul'un dışına sürüyorlar, oraya lüks villalar yapıyorlar, tanesini 1 milyon, 2 milyon dolara bazen 10 milyon dolara satıyorlar." dedi.

Osmangazi ilçesinin nüfus itibarıyla 57 ilden büyük olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, kenti yönetmenin kolay bir iş olmadığını, yönetmek için erdem, bilgi, ahlak olması ve insana saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Yeşil Bursa'yı yeniden inşa etmek istediklerini dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Osmanlı'nın başkenti olan bir Bursa var. Osmanlı'ya saygı nasıl olur? Osmanlı'nın eserlerini dünyaya açarak olur. Lafla Osmanlı'ya saygı olmaz. Osmanlı'nın eseri tarihtir, Osmanlı öncesi de tarihtir. Bütün bir tarihi dünyaya açacaksın, dünyanın her yerinde Japon'u da Brezilya'dan geleni de 'Eğer Türkiye'ye gideceksem mutlaka Bursa'ya gitmeliyim' diyecek. Bursa'yı bir turizm cenneti haline getirmemiz lazım. Yeter ki insanda biraz kent kültürü olsun, tarihe saygı olsun, tarihi değerleri öne çıkarmak gibi bir terbiye olsun. Şimdi birileri, halka hesap vermeyi onurlu görev kabul etmiyor. Ne demek halka hesap vermek? Halka tepeden bakıyor bunlar. Kim bunlar? Sarayda oturan sosyete. Onların vatandaşla halkla hiçbir ilgileri yoktur. Onların uçakları ayrıdır, onların arabaları ayrıdır, onların mutfakları ayrıdır. Onlar vatandaşı, 'Acaba bana suikast yapılacak mı?' diye korkarak izlerler. Bir yere giderken de 3 bin kişilik koruma ordusuyla giderler. Biz öyle değiliz. Kendi halkıma, kendi vatandaşıma güveniyorum."

"Hiç kimsenin aşıyla işiyle ekmeğiyle oynamayız"

Bursa'nın sıradan bir Anadolu kenti olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, kentin hakkını teslim edecek bir belediye başkanına ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Asgari ücrete de değinen Kılıçdaroğlu, 1 Ocak'tan itibaren bütün CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 lira olduğunu, seçimlerde kazandıkları belediyelerde de bu uygulamayı devam ettireceklerini kaydetti.

Kazanmaları halinde kimseyi ötekileştirmeyeceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Hiçbir işçinin falan partidenmiş, falan ildenmiş ya da falan kişiymiş diye işine son vermeyeceğiz. Hangi partiden olursa olsun yeter ki çalışsın, hiç kimsenin aşıyla işiyle ekmeğiyle oynamayız. Herkesin işi, herkesin aşı olsun. Herkesin evinde huzur, herkesin evinde bereket olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA