CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Osmanlı'da millet mi vardı? Millet kavramı cumhuriyetle oldu. Kimse sarayın, padişahın kulu kölesi olmadı. Hepimiz, cumhuriyetin özgür ve eşit bireyleri olduk" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Gençlik Kolları 15. Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin gençliğe emanet olduğunu belirterek, "Eğer bugün gencecik askerlerimiz mücadele ediyorsa bu vatan sevgisindendir. Bu salonda Türkiye'nin geleceğini konuşuyorsak vatan sevgimizdendir. Sizler, hem tarihi çok iyi bilecek, hem geleceği inşa edeceksiniz. Tarihi bilmek hepimizin ortak sorumluluğudur" diye konuştu.

"Bugünlerde Osmanlı'ya övgü yağdıranların cumhuriyeti kınadığını çok iyi biliyoruz. Onlara tarih dersi vermek namus borcumuzdur" diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Osmanlı battığında bir metre demir yolu yoktu, Osmanlı'nın parasını basacak milli bankası yoktu. Osmanlı'nın silahı yoktu, ordularını başkaları yönetiyordu. Okuma yazma oranı erkeklerde yüzde 8, kadınlarda binde 8'di. Atatürk'ün hangi koşullarda cumhuriyeti kurduğunu hepimizin bilmesi gerekli. O zor koşullarda Osmanlı'nın borcunu son kuruşuna kadar ödedi. O zor koşullarda Türkiye'yi demir ağlarla ördü. O zor koşullarda 1930'de Merkez Bankasını kurarak kendi paramıza sahip olduk. 1925'te Kayseri'de uçak fabrikasının temelini attı, 1940'lı yıllarda Türkiye ihraç eden ülkeydi. Bu gerçeğin hepiniz tarafından bilinmesi gerekiyor. Geçmişini bilmeyen geleceğini sağlıklı inşa edemez. Bunlar geçmişini bilmediği için geleceği inşa edemiyor. Osmanlı'da millet mi vardı? Millet kavramı cumhuriyetle oldu. Kimse sarayın, padişahın kulu kölesi olmadı. Hepimiz cumhuriyetin özgür ve eşit bireyleri olduk. Eğer cumhuriyet kurulmasaydı sizlerin hiçbiri bu salonda olamayacaktı. Eğer cumhuriyet olmasaydı Anadolu'nun kuş uçmaz kervan geçmez köyünde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanı olamazdı. Şimdi bize kahramanlık taslıyorlar. O konuda da gerçekleri bilmeniz lazım. Daha düne kadar her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına alan adam, kalkmış bize milliyetçilik dersi veriyor."

"Yakında onların da isimlerini açıklayacağız"

Türkiye'nin iç ve dış politikada ciddi sorunları olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin tarihinde ilk defa yalnızlaştığını savundu. Türkiye'de adaletin olmadığını öne süren Kılıçdaroğlu, "Yargı, siyasi otoritesi tarafından teslim alınmış durumda. Yargı, artık hukukun üstünlüğüne göre karar vermiyor. Devreye giren avukatları da çok iyi biliyoruz. Yakında onların da isimlerini açıklayacağız. Avukatların kimlerin temsilcisi olarak nereye gittiklerini çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nın gerçekleşeceğini anımsatarak, "Orada genel başkan adaylarımız var. Burada da iki genel başkan yarışacak. Bizde genel başkan adaylarının çıkmasını CHP'de kaos olarak tanımlayanlar var. Onlar demokrasinin ne olduğunu bilmiyorlar. Hiç kimse unutmasın CHP, atanmışların değil seçimle iş başına gelenlerin yönetildiği bir partidir. Demokrasi kültürü olmayanlar bizi AK Parti'ye benzetmek istiyorlar, 'siz de atayın' diyorlar. Biz, demokrasi kültürünü geliştireceğiz. Kimsenin hakkını ve hukukunu zedelemiyoruz, kimseye kötü söz söylemiyoruz. Yaptığımız eleştirilerden gocunuyorlar, üstümüze üstümüze geliyorlar. Sanıyorlar ki CHP geri adım atacak, susacak. Sen kim oluyorsun da bizi susturacaksın? Biz, gücümüzü Kuvayi Milliye'den ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten alıyoruz" diye konuştu. - ANKARA