Kılıçdaroğlu: "Ortadoğu'da Yaşananları Büyük Bir Kaygıyla Takip Ediyoruz"
- Mekandan genel örüntü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımcılarla sohbet etmesi HATAY - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iş adamlarıyla kahvaltıda buluştu.
- Mekandan genel örüntü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımcılarla sohbet etmesi HATAY - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iş adamlarıyla kahvaltıda buluştu.