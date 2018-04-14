Kılıçdaroğlu: "Ortadoğu'da Yaşananları Büyük Bir Kaygıyla Takip Ediyoruz"

Kılıçdaroğlu: "Ortadoğu'da Yaşananları Büyük Bir Kaygıyla Takip Ediyoruz"

- Mekandan genel örüntü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımcılarla sohbet etmesi HATAY - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iş adamlarıyla kahvaltıda buluştu.

- Mekandan genel örüntü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımcılarla sohbet etmesi HATAY - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iş adamlarıyla kahvaltıda buluştu.

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