KILIÇDAROĞLU: ORMAN YANGINLARINA KARŞI NEDEN SAĞLIKLI VE TUTARLI BİR POLİTİKA ÜRETEMİYORUZ?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Öze Dönüş Platformu Temmuz Ayı Toplantısı'na katıldı. Bayrampaşa'da bir otelde düzenlenen toplantıya CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra eski Adalet ve İçişleri Bakanı İsmail Müftüoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi, Öze Dönüş Platformu Başkanı Emir Abi, partililer ve platform üyeleri katıldı. Toplantıda konuşma yapan Kılıçdaroğlu konuşmasında son dönemde Türkiye'nin çeşitli noktalarında çıkan orman yangınlarına değindi.

"ORMANLAR SAYESİNDE NEFES ALIYORUZ"

Kılıçdaroğlu, "Sayın Bakanımız 'Kılıçdaroğlu yorgun geldi' dedi. Dün Antalya ve Manavgat'taydım. Gece Marmaris'e geçtim. Orman yangınları var. Hala devam ediyor. Gerçekten de bir ağacın yanması ne demektir, bir ormanın yanması ne demektir? Onlar canlı. Ormanda da canlılar yaşıyor. Bütün bunlar yanıyor. Dolayısıyla bizim önlem almamız lazım. Soru şu. Bu orman yangınları her yıl olur muydu? Olurdu. Peki her yıl olan orman yangınlarına karşı neden sağlıklı ve tutarlı bir politika üretemiyoruz? Orman yangınını söndürmek için devlet ihale mi açar? Türk Hava Kurumu var, Türk Silahlı Kuvvetleri var. Başka kuruluşlar var. Alırsınız uçakları, helikopterleri. Belli bölgelerde konuşlanırlar. İHA'larınız var, anında müdahale edersiniz. 2002 yılında Türkiye'de 176 orman yangını çıktı. Çok büyümeden tamamı söndürüldü. Belki biz toplum olarak farkında bile olmadık. Olayı büyüttüğünüz andan itibaren toplumun dikkatleri oraya dikkatler gider. Peki 2002'de yapılan mı bugün yapılan mı doğru? Şimdi orman yangını var, kimin ne dediği belli değil. 'Uçak var, uçak yok.' Bu yangın her yıl oluyordu, neden önceden önlemini almıyorsunuz? 'Yaş kesen baş keser' diyoruz. Ormanları koruyacağız. Ormanlar sayesinde nefes alıyoruz. Sayın Bakanım yorgun değilim. Yorulma niyetim de yok. Bu ülkede huzuru sağlayıncaya kadar yorulma niyetim yok, bu ülkede barışı sağlayıncaya kadar yorulma niyetim yok" dedi.

"BİZİM HAYAT STANDARTLARIMIZIN ALTINDA GELİRE MAHKUM EDİLİYOR"

Kılıçdaroğlu,"Biz anne babalarımızdan daha iyi gelir elde ediyoruz. Biz 7 kardeş baba annemizin elde ettiği gelirden daha iyi hayat standartlarına sahibiz. Fakat şimdi bizim çocuklarımız bizim hayat standartlarımızın altında gelire mahküm ediliyor. Asıl sorun bu. Hem bizden daha iyi eğitim gördüler, daha iyi hayat standardı yakalamaları lazım ama bizim hayat standartlarımızın altında gelire mahküm ediliyor. Çünkü işsizlik var. Gençlik bizim zenginliğimizdir diyoruz. Onun çalışabileceği, üretebileceği bir alanın başına getirirsen o zaman zenginlik olur. Aksi halde zenginlik olmaz ki" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı